Tentano di truffare un’anziana, arrestati due 27enni

Si è verificata nuovamente, a Campi Bisenzio, la truffa del falso incidente. Ma, stavolta, per fortuna, i responsabili del raggiro sono stati arrestati. È successo giovedì pomeriggio, quando i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Signa hanno bloccato due 27enni italiani che avevano tentato di truffare una donna di 83 anni residente nella zona. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, dopo aver chiamato a telefono l’anziana ed essersi qualificati come carabinieri, i due avevano raccontato alla donna che la figlia aveva appena causato un incidente stradale e che, proprio per questo, era stata arrestata. Avevano quindi aggiunto che, per la sua liberazione, l’83enne avrebbe dovuto pagare la somma di 4mila euro, o versandoli in contanti oppure consegnando gioielli in oro. In entrambi i casi, a ritirare il "dovuto" sarebbe passato un presunto avvocato incaricato alla riscossione che avrebbe raggiunto l’abitazione della signora. Purtroppo per i malviventi, l’anziana aveva recentemente partecipato a un incontro informativo sulle truffe organizzato dai (veri) carabinieri e ha quindi subito segnalato l’accaduto al 112. I militari della compagnia di Signa l’hanno quindi assistita inviando delle pattuglie sul posto. E, da lì a poco, all’abitazione della vittima si è presentato un giovane, dicendo di essere l’avvocato incaricato di ritirare i soldi o l’oro. L’uomo è stato così bloccato e arrestato dai carabinieri. Una seconda pattuglia dell’Arma ha individuato anche il complice, che era rimasto in attesa in auto poco lontano.

Lisa Ciardi