Tenta il colpo da Dolce & Gabbana Un giubbino e una felpa da 3mila euro Un dipendente blocca la cliente-ladra

Tentato furto nel negozio di abbigliamento ’Dolce & Gabbana’ di via degli Strozzi, a metà mattinata. Una donna si è finta cliente e ha chiesto di provare alcuni uindumenti, capi di gran valore e costo. Per confondere le acque ne ha lasciati minimo un paio in camerino e si è diretta con nonchalance verso le casse dopo aver scelto un giubbino e una felpa al modico costo complessivo di 2945 euro. Ma dell’azione diversiva al camerino per non destare sospetti e farla franca si è accorto un commesso del negozio che ha bloccato la donna impedendole di portare la merce all’esterno. Nel frattmpo era già stata avvisata la polizia; un equipaggio della volante ha provveduto a identificare e a denunciare per furto aggravato una lituana sui settant’anni già conosciuta, pare, per altri episodi.