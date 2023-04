Tenta di strappare una catenina Arrestato un ragazzo di 23 anni

Sempre le donne, sempre loro come bersagli scelti dei banditi da strada che rubano, rapinano, spregiudicati e per la verità non sempre impuniti, tutt’altro. Ma come entrano, escono dal carcere. La notte scorsa alle 5 la Polizia ha arrestato in Piazza Stazione un nordafricano di 23 anni, per i reati di tentato furto, resistenza e lesioni. Durante un servizio di controllo del territorio nella zona di Santa Maria Novella, l’attenzione di una volante del Commissariato San Giovanni è stata attirata da un giovane che, con un gesto fulmineo si era avventato contro una ragazza, afferrandola per il collo per poi darsi alla fuga. I due agenti sono subito scesi dall’auto di servizio per mettersi all’inseguimento del ragazzo. Fermato pochi metri dopo il 23enne ha mostrato un atteggiamento non meno ostile, anzi, e non ha esitato un attimo ad aggredire uno dei due poliziotti che ha riportato delle lievi contusioni.

Nonostante tutto gli uomini della Volante sono riusciti a neutralizzarlo, a fermarlo. Poi hanno ricostruire nel dettaglio la vicenda: il giovane nordafricano vrebbe avvicinato la vittima, una giovane turista francese con la scusa di chiederle qualche spicciolo per mangiare in un fast food poco distante. Lei ha rifiutato forse già temendo il peggio e lui le ha messo una mano al collo per tentare di strapparle due collanine. Ce l’ha fatta, ma in parte. Ed è scappato in direzione della Stazione centrale. I due gioielli, seppur danneggiati, sono rimasti impigliati nei capelli della ragazza.

Altro episodio domenica mattina, davanti alla fermata della tramvia ’Porta al Prato’, vicino alla leopolda. Vittima una minorenne, una diciassettenne che è stata derubata con destrezza del portafoglio. Lei però si è accorta dell’autorem, non ha potuto ovviamente fermarlo, ma ha dato una descrizione sufficientemente completa dell’autore, parlando innanzittuto di un italiano ’pieno di tatuaggi’. Filmati delle telecamere di sorveglianza potrebbero far risalire all’autore dell’aggressione.

