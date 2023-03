Tenta di rubare uno scooter Ma il proprietario lo sorprende Fuga inutile e arresto per rapina

Ha provato a fuggire spintonando l’anziano che lo ha trovato a rubargli lo scooter in garage, ma un 36enne di Napoli è stato arrestato lo stesso martedì pomeriggio in un garage nei pressi della stazione Santa Maria Novella. La vittima, un uomo di 70 anni, è rimasto illeso. Secondo una ricostruzione, il pensionato era sceso nel proprio garage e ha sorpreso uno sconosciuto che spingeva via il suo motorino, così ha chiamato il 112, il numero unico dell’emergenza. Il malvivente per scappare avrebbe spintonato il settantenne ma, una volta fuori dal garage, si sarebbe nascosto dietro un’automobile. Tuttavia è stato individuato e inseguito dalla vittima, poi lo hanno arrestato gli agenti di una Volante tempestivamente arrivata sul posto. Il napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette con l’accusa di tentata rapina.