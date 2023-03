Tenta di rubare nelle auto in sosta e infrange un parabrezza Polizia denuncia ragazza di 24 anni

Alle tre del mattino si aggirava per via della Fonderia con scopi che non sono sfuggiti ad almeno una persona: armeggiava sulle auto parcheggiate, e in quella zona (come in molte altre) ci sono state frequenti incursioni di questo genere. La presunta ladra in questione, giovane, aveva però una particolarità: girava senza staccarsi da un hula hop tenuto in mano. Nemmeno la polizia intervenuta sulla segnalazione è riuscita a chiarire il mistero. Forse quello strano oggetto costituiva parte di un precedente bottino. O forse era un ’diversivo’ per non destare sospetti. Gli agenti delle Volanti hanno fermato la ragazza, una ventiquattrenne romena, poi denunciata per tentato furto aggravato. Non sarebbe riuscita a rubare, ma a provocare qualche danno ai vetri delle macchine sì, in particolare un vetro anteriore infranto nella speranza di poter entrare nell’abitacolo e razzolare il possibile.