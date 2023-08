Tenta di rubare la bici di un rider Poi fugge verso l’Arno Denunciato un ventinovenne

Ha tentato di rubare la bici elettrica di un rider che però ha avvisato la polizia municipale. E gli agenti lo hanno individuato, bloccato e denunciato. Intorno alle 22,45 un rider ha fermato una pattuglia del reparto di Porta Romana in via Sant’Agostino segnalando che una persona aveva tentato di rubare la bici con cui effettuava le consegne. Il ladro, un 29enne nordafricano, è stato individuato in via dei Serragli. Alla vista della a Municipale, si è dato alla fuga verso l’Arno. Alla fine, è stato raggiunto sul Ponte Vespucci e denunciato.