Tenta di rapinare l’automobile a una madre con figlio disabile

CAMPI BISENZIO

È accusato di tentata rapina per aver aperto lo sportello di un’auto in sosta, aver preso le chiavi dal quadro e aver poi cercato di costringere i due passeggeri a scendere e a lasciargli portar via la vettura. L’incredibile episodio è avvenuto ieri mattina nel parcheggio del supermercato Coop di via Buozzi, a Campi Bisenzio, dove il presunto autore del fatto, un uomo di 36 anni residente della zona, incensurato e nullafacente, avrebbe preso di mira un’utilitaria, con a bordo con una donna e il figlio, un ragazzo disabile. L’episodio sarebbe avvenuto mentre il marito della signora (e conducente dell’auto) era sceso per fare la spesa, lasciando moglie e figlio ad attenderli nella vettura. Quando lo sconosciuto ha visto la macchina ferma nel parcheggio, ha aperto lo sportello e afferrato le chiavi per poi intimare ai passeggeri di scendere. La donna, nonostante lo spavento, è riuscita però prontamente a riprendere le chiavi e a chiudersi col figlio dentro all’abitacolo. A quel punto il 36enne ha iniziato a inveire e a colpire con calci e pugni il veicolo, minacciando la signora di morte se non avesse consegnato le chiavi e se non gli avesse lasciato a disposizione la vettura.

Di fronte alla scena, il personale di sorveglianza del supermercato ha subito dato l’allarme, permettendo l’arrivo sul posto dei carabinieri della stazione di San Piero a Ponti. Il 36enne è stato arrestato in flagranza: il reato ipotizzato è tentata rapina. Il ragazzo a bordo, spaventato dalla scena, è stato intanto colto da un malore e soccorso dal personale sanitario nel frattempo arrivato in via Buozzi. L’arrestato è stato invece portato nel carcere Sollicciano, a Firenze, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Lisa Ciardi