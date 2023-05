Tenta di cambiare 15mila dollari falsi. Impiegata sventa la truffa

Firenze, 16 maggio 2023 – Tenta di cambiare dollari falsi in un'agenzia di cambio valuta, ma la dipendente sventa la truffa e per un quarantunenne scatta la denuncia.

È accaduto ieri nell'ufficio Exchange in piazza San Giovanni a Firenze. L'uomo, di origine ucraina, secondo quanto emerso avrebbe chiesto di cambiare 15mila dollari in euro. Ma lo spessore e il colore della banconote hanno insospettito l'impiegata che ha chiamato il 112 Nue.

All'arrivo della volante, il quarantunenne ha mostrato agli agenti il passaporto appartenente a un'altra persona: il documento, secondo quanto emerso, conteneva la foto di un uomo somigliante all'ucraino.

Lo stesso 41enne, secondo gli investigatori, in mattinata potrebbe aver messo a segno, con l'aiuto di un complice, un altro colpo nell'ufficio cambi in via Por Santa Maria, cambiando 400 dollari falsi con 3.400 euro. Quando è stato perquisito dai poliziotti non aveva però denaro in tasca. Il 41enne è stato denunciato per sostituzione di persona, ricettazione di banconote di provenienza criminosa e concorso in detenzione e circolazione di banconote estere contraffatte.