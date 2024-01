Tennis, il torneo per dire no alla violenza

Domenica, a Calenzano, presso "Professione Tennis Park", in via di Le Prata 6, oltre 50 tenniste di tutte i livelli si sfideranno per il 1° evento tennistico, nato dal desiderio delle donne di tanti circoli per trasmettere un segnale forte nel mondo del tennis per un "No alla violenza sulle Donne". L’evento ideato da Cinzia Masi e da Daniele Turco (madrina dell’evento Carla Mel), patrocinato dal Comune di Calenzano e supportato da UISP aps, associazione di promozione sportiva e sociale (comitato di Firenze), che ha l’obiettivo di estendere il diritto allo sport per tutti i cittadini. Una parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto all’associazione "Artemisia" centro antiviolenza-onlus, impegnata nel contrasto ad ogni forma di violenza su donne, bambini e adolescenti e nella promozione dei loro diritti. Per iscrizioni, telefonare a Cinzia 338-2222748 o Daniele 340-9802143.

G. Pul.