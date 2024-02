Tennis club, presentate le squadre

Una festa in piena regola quella che si è svolta, nei giorni scorsi, nella sede di via XX Settembre, per la presentazione delle squadre 2024 del Tennis Club La Limonaia. In totale sono 14 le squadre formate, 5 Promo FJP, 7 Under e 2 Affiliati, che coprono le più diverse fasce d’età: dai piccoli nati nel 2016 ad atleti di generazioni decisamente più lontane a cominciare dall’anno di nascita 1978.

A tavola, con gli allievi, i genitori e l’intero staff tecnico tutti con magliette verdi d’ordinanza anche il consiglio della società, il dirigente delegato Nicola Poli, il presidente del TC Sergio Saccenti e, in rappresentanza del Comune di Sesto, l’assessore allo Sport Damiano Sforzi che ha portato il saluto suo e dell’amministrazione sestese.