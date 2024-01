Tempi record per pagare le imprese: "Dalla fattura passano solo 16 giorni"

Le imprese che lavorano per il Comune di Bagno a Ripoli ricevono pagamenti super rapidi: se il limite massimo di scadenza per la chiusura delle fatture è di 30 giorni, da normativa delle pubbliche amministrazioni, quella ripolese dimezza i tempi. Nel 2023 le imprese che hanno lavorato per l’amministrazione comunale, si son viste accreditare quanto a loro spettante entro 16 giorni dalla fattura. "Velocità nei pagamenti significa essere virtuosi, ma soprattutto essere corretti ed equi nei confronti dei soggetti a cui la pubbliche amministrazioni si rivolge per forniture, servizi e investimenti. Un motivo di orgoglio e un elemento di garanzia e qualità per gli operatori" commenta orgoglioso il sindaco Francesco Casini. Il trend dei pagamenti veloci sta migliorando ormai progressivamente da dieci anni, andando ben sotto i 30 giorni limite. Nel 2018 le fatture venivano saldate in 23 giorni, con una settimana di anticipo sul limite massimo; nel 2019 i giorni da attendere per vedere il bonifico erano 21. Nel 2021 i giorni per i pagamenti sono arrivati a 16 e nel 2022, come annunciato lo scorso anno di questo periodo, erano scesi ulteriormente arrivando a quota 15 giorni, quindi metà rispetto a quanto previsto dalla normativa. Per il 2023 siamo tornati a un giorno in più, a 16 giorni come nel 2021. "La tempestività nei pagamenti è sicuramente sinonimo di efficienza della macchina finanziaria della pubblica amministrazione - dichiara l’assessore al bilancio Enrico Minelli -. Siamo molto soddisfatti di questo risultato, specie se rapportato al panorama nazionale, dove molto di frequente si riscontrano ritardi e sforamenti dei termini dei pagamenti previsti per legge".

Nel 2023 il Comune di Bagno a Ripoli ha pagato 18,8 milioni per 4321 fatture e ricevute. L’anno precedente le fatture totali erano state 3697 per un importo totale di circa 16,5 milioni di euro. Bagno a Ripoli continua a risultare tra i migliori Comuni su questo fronte nell’area fiorentina, già particolarmente virtuosa rispetto al dato nazionale dove spesso i parametri vengono sforati e anche ampiamente: Firenze per esempio effettua pagamenti in anticipo di 11 giorni, Scandicci di 9, Impruneta di 7.