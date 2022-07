Caldo in Toscana, ecco le località più bollenti e le città da bollino rosso

Firenze, 20 luglio 2022 - Il picco dell'ennesima ondata di caldo di questa torrida estate 2022 deve ancora arrivare in Toscana: la giornata più calda sarà domani. Tuttavia in questi giorni si sono già superati i 40 gradi in diverse località della nostra regione. Il bollente primato va al capoluogo: nella stazione di rilevamento del centro storico di Firenze, situata all'Orto Botanico, ieri alle 13,15 la colonnina di mercurio è arrivata a 40,3 gradi, superando di pochi decimi la Maremma: a Torricelle (GR) alle 15,00, c'erano 40,1 C°. Ma i 40 tondi sono stati raggiunti anche a Castelmartini (PT) alle 16,30 e Collesalvetti (LI) alle 13; in buona sostanza si sono raggiunti anche a Monte Pisano Nord (LU) alle 15,30, Santomato (PT) alle 13,30, Monteboro (FI) alle 14,15, Montopoli (FI) alle 14,15, tutte località con 39,9 C°. Poco lo stacco da Pescia (PT), con 39,3 C° alle 16,15 e alla stessa ora, dalla vicina Orentano con 39; 39 che sono stati raggiunti anche a San Miniato (PI) e sfiorati con 38,9 a Cerreto Guidi (FI).

Ma le temperature sono state africane ovunque, persino sulle montagne: basti pensare che sul Monte Giovi (FI) a 960 metri, alle 13,30 c'erano 32,1C° e sulla Pietra Piccata, sulle Alpi apuane a 955 metri d'altitudine, 31,8 a mezzogiorno. Persino oltre quota mille si sono superati ampiamente i 30 gradi. Solo per fare alcuni esempi, in località Renaio, a 1013 Mslm in provincia di Lucca, c'erano 31,4° alle 15,15, mentre poco distante nel parco dell'Orecchiella a 1169 metri di quota, si sono sfiorati alle 14,30 con 29,6 C°.

Più frescura sembra averla avuta la provincia di Arezzo, dove una boccata d'aria la mattina si è potuta respirare, anche paradossalmente a quota collinare, tra tra i 300 e i 400 metri, più che sulle montagne: a Ortignano Raggiolo i fortunati si sono dovuti addirittura mettere un golfino, perché la colonnina ieri mattina è scesa fino a 11,9 gradi, mentre a Monterchi a 12,5, a Palazzo del Pero 14,4 e ad Anghiari 14,6.

Bollino rosso

Oggi in Italia risultano essere 9 le città da bollino rosso (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma), e giovedì saranno 14 (alle precedenti si aggiungeranno Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Viterbo). Un numero, però, che è destinato ad aumentare: in base alle previsioni per venerdì prossimo, 21 luglio, contenute nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, il bollino rosso - livello massimo di allerta che indica rischi per la salute anche per la popolazione sana - è segnalato per 16 città. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo.