Tema agli studenti: Pratolini

Viaggio didattico alla scoperta di Vasco Pratolini. E’ l’obiettivo della dirigente del comprensivo omonimo, Francesca Balestri, che insieme agli insegnanti ha promosso tra gli studenti un approfondimento per conoscere meglio l’autore che ha per Firenze e soprattutto Scandicci un valore speciale. I ragazzi hanno approfondito gli scritti e le opere di Pratolini (come non ricordare ne testo intitolato ‘Lo Scialo’ le descrizioni di Scandicci, dall’evento storico delle Barricate, alla vita nei poderi in collina). La premiazione dei lavori degli alunni sarà il 15 maggio, la mattina nell’auditorium Rogers.