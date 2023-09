Tecnologia fa rima con frenesia

La nostra società rimane sonnolenta e indifferente ad ogni emozione a causa della frenesia impressa dalla tecnologia e dalla scienza che non lasciano spazio alla necessità del sapere. Solo chi conosce riesce a penetrare nel profondo dell’anima e della vita umana. Nella storia di tutti i giorni si registra il successo di veri e propri ignoranti che alla povertà del loro sapere suppliscono con la arroganza della retorica, con un uso della parola ampolloso, enfatico e sostanzialmente vuoto e povero di impegno civile e morale.

La retorica comunque li ha aiutati a organizzare gli argomenti che volevano comunicare e a esporli in un contesto appropriato con abilità grazie alle nuove tecnologie. In genere chi non conosce e non sa, usa nelle frasi che pronuncia luoghi comuni e agisce con l’inganno di chi si vuol mostrare colto e non lo è. Questo rischio è alimentato dalla nuova cultura digitale attraverso i canali della comunicazione informatica dove si può cristallizzare un potere prevaricatore spesso fondato sulla falsità, e l’incompetenza.

La nuova cultura digitale che ha sviluppato conoscenze, valori e norme in relazione all’utilizzo delle nuove tecnologie riesce ad orientare in maniera silenziosa la vita personale, le opinioni e il sentire della gente ed è comunque indifferente al sapere. Su di essa il sapere non può nulla anche se il vero sapere non si possiede mai. Le conoscenze da noi acquisite nel tempo attraverso un arricchimento spirituale, ci sono state trasmesse con la parola, con uno sguardo, con il corpo e con i gesti. Questi elementi sottolineano che l’atto di conoscere avviene attraverso l’ascolto di chi parla.

Nella trasmissione e nella produzione del sapere è normale che i gesti siano chiaramente visibili come i pensieri, i sentimenti e le emozioni che la tecnologia anche la più avanzata non può riprodurre. Le emozioni vanno di pari passo con l’oralità e collegano chi parla a chi ascolta. Oggi nel far conoscere e informare le persone, che non sono più abituate a pensare, manca usualmente il contatto umano. Non ci resta che attendere che qualcuno ci stimoli e ci rimproveri conducendoci ad una semplice presa di conoscenza ….del non sapere tecnologico.