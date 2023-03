Tecnologia e spesa consapevole

Fare una spesa sostenibile può essere difficile, ma fortunatamente la tecnologia ci viene in aiuto ed è possibile fare acquisti consapevoli grazie ad alcune app. Una di queste è Yuka, che tramite una scansione dei codici a barre restituisce all’utente informazioni sugli alimenti come valori nutrizionali, additivi e indice di sostenibilità.

Abbiamo inviato Niccolò, un nostro compagno di classe, a provarla: "Mi mi sono recato al supermercato per provare Yuka, ho iniziato scansionando dei prodotti che uso di solito. Che cosa ho scoperto? Non ho avuto delle belle sorprese. Iniziando dai prodotti da colazione, è risultato che il latte è eccellente, mentre i biscotti sono valutati come mediocri (troppo calorici) e poco sostenibili. Ho scansionato anche alcuni degli alimenti che mangio durante la giornata: la burrata è valutata come mediocre e con troppo packaging, mentre i bastoncini di pesce risultano eccellenti per le proteine. Grazie a questa esperienza mi sono reso conto che è meglio scegliere prodotti a km 0, più sani e sostenibili, evitando di esagerare con i prodotti industriali".