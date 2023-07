TeatRotary, XIV edizione della rassegna di teatro amatoriale al Giardino di Villa Arrivabene

Caterina

Ceccuti

Sarà la XIV edizione della rassegna di teatro amatoriale TeatRotary ad aprire l’annata 2023-2024 del Rotary Club Firenze Est. Ad ospitare le divertenti serate, che quest’anno vantano anche il patrocinio del Distretto Rotary 2071 e quello del Comune, sarà il Giardino di Villa Arrivabene, in Piazza Alberti. "La finalità della rassegna a scopo solidale - spiega la neo presidente Sandra Manetti - resta il supporto al programma End Polio Now della Rotary Foundation, ma altrettanto importante è il servizio reso agli abitanti del Quartiere 2 -che ringrazio per la collaborazione-, nel cui territorio ha sede il Club, con alcune serate aggiuntive di svago all’interno del programma dell’Estate in Villa". Il primo incontro si è svolto lunedì scorso, con lo spettacolo "A casa di Ollie", portato in scena dalla compagnia L’Accademia del Salotto. La prossima serata in programma sarà invece lunedì 10 luglio alle 21, con "Non facciamo brutte figure", della compagnia LucialPrato). Lo spettacolo conclusivo si svolgerà lunedì 17 (sempre alle 21) con una commedia classica del vernacolo fiorentino: "L’acqua cheta", portata in scena dagli attori di Pizzichi di Sale. "Due compagnie nuove e un gradito ritorno -continua la presidente Manetti- portano a un totale di ben 36 le diverse compagnie che si sono esibite gratuitamente in questi anni nelle quasi 60 serate della rassegna. Durante gli intervalli l’animazione dei bravissimi Tommaso Bellucci e "mago" Kevin Donvito, impegnati a spiegare anche la lotta alla polio che mai come oggi ha bisogno di ripartire, dopo la pandemia, per arrivare finalmente alla completa eradicazione della malattia". Info: 348 7880448 (dalle 18 alle 20 o via whatsapp), www.facebook.comteatrotary