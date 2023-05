Teatro Studio Riuniti 10 esperti per la ripartenza

"A congresso sono tanti, dotti medici e sapienti". Il comune chiama 10 personalità per formare il comitato di indirizzo sul futuro del Teatro Studio e scoppia la polemica. Il teatro, finito fuori dai radar della cultura nazionale e ora pronto a rinascere grazie a un imponente piano di lavori di ristrutturazione. Ma la scelta dell’assessore alla cultura Sereni, è finita nel mirino dell’opposizione che annuncia battaglia: "Non sappiamo neanche quanto ci costerà questo comitato di 12 esperti – ha detto il presidente della commissione di Garanzia e controllo, Leonardo Batistini – ma anche se non ci costasse nulla, a nostro avviso anche questa, a un anno dalle amministrative e con dei lavori ancora da cominciare, può ritenersi un’azione destinata a finire nel nulla. L’ennesima cortina fumogena per nascondere un disastro che questa amministrazione a nostro avviso ha compiuto anche in uno dei settori più cari alla sinistra, ovvero la cultura". Batistini ha annunciato un’interrogazione per chiedere all’amministrazione i dettagli di questa operazione. "Le persone chiamate nel comitato di indirizzo – ha detto l’assessore alla cultura, Claudia Sereni, non percepiranno alcuna indennità –. L’obiettivo è predisporre entro l’anno un piano contenutistico per supportare il lavoro di restauro che migliorerà il teatro". Con il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani e l’assessore alla cultura, faranno parte del comitato, Elena Pianea, Direttore della Regione Toscana competente per Spettacolo e Attività culturali; Danilo Carignola, imprenditore di Crea Fx effetti speciali con sede a Scandicci; Saverio Cona, esperto di allestimenti tecnici, collaboratore del Teatro Nazionale e Maggio Musicale; Gabriele Gori, direttore generale della Fondazione Cassa di Risparmio; Massimiliano Guerrini, imprenditore di Almax azienda cittadina; Luca Lastrucci, imprenditore di Powersoft azienda di Scandicci; Teresa Megale, docente di Discipline dello spettacolo presso l’Università di Firenze, già Presidente dell’Istituzione Scandicci Cultura; Anna Maria Meo, già soprintendete Teatro Regio di Parma nel periodo di Parma Capitale della Cultura; Regina Piperno, esperta in organizzazione teatrale e bandi; Marco Rossi, Direttore tecnico del Piccolo di Milano, premio Ubu. Nominati anche esperti che collaborano con il comitato: Federico Tiezzi, attore e regista italiano; Lucio Argano, esperto in progettazione culturale, docente, collaboratore del Ministero della Cultura e di molti altri enti culturali italiani.

Fabrizio Morviducci