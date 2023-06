Teatro Romano Alice canta Franco Battiato

Questa sera prende il via la 76ª edizione dell‘Estate Fiesolana e lo fa con il botto. Sono andati esauriti in prevendita i biglietti per “Eri con Me“, il concerto di Alice dedicato al repertorio di Franco Battiato e che vede l’artista sul palco del Teatro Romano accompagnata da “I Solisti Filarmonici Italiani“, orchestra da camera diretta da Carlo Guaitoli. Lo spettacolo ripercorre la collaborazione artistica tra Alice e Franco Battiato iniziata nel 1980 e culminata nel 1916 con un lunghissimo tour insieme. Il Festival prosegue nelle prossime settimane con: Stefano Bollani in versione piano solo, le serate con Vinicio Capossela, Irene Grandi con il progetto “Io in Blues“. E ancora, Suz anne Vega, Makaya McCrave, Bowland, Hershey Felder,, Roberto Cacciapaglia, Pink Floyd Legend, Ensemble Symphony Orchestra “Bolero & Carmina Burana“ e “Alla scoperta di Morricone“, il “Tribute To Coldplay“ dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Per il teatro ci saranno: Erri De Luca, Federico Buffa, Stefano Massini e Luca Barbarossa, Marco Paolini, Maddalena Crippa e Teatro Pubblico Ligure le serate dedicate all’Odissea). E ancora la danza (Motus, Lyric Dance Company e Balletto di Siena) e il cinema.

D.G.