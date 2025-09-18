Pergola declassata, ecco il ricorso al Tar della Fondazione Teatro della Toscana

Firenze, 18 settembre 2025 – La Fondazione Teatro della Toscana ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro il dewclassamento del teatro della Pergola.

Tra gli elementi contestati, la scelta della Commissione di ritenere “non valutabile” sotto il profilo della qualità artistica il progetto triennale presentato dalla Fondazione, ma anche il presupposto su cui poggia la valutazione, vale a dire che la domanda presentata dalla Toscana sarebbe stata “generica e lacunosa” su molte produzioni relative alle annualità 2026 e 2027. Di tutta risposta la Fondazione ribatte che la normativa non prevedeva la presentazione di programmi dettagliati per le produzioni 2026 e 2027 mentre era tenuta a presentare un progetto triennale di carattere generale.

Ma non è tutto: la Fondazione attacca la commissione anche per aver “esorbitato dai poteri attribuitile dalla legge, atteso che, dovendo esprimere una valutazione di carattere prettamente tecnico-artistico sulla qualità del progetto artistico, sulla direzione, sulla continuità del nucleo artistico, ecc. si è spinta sino a sindacare la sostenibilità economica del progetto artistico della Fondazione Teatro della Toscana”.

Critiche non mancano anche nei confronti del Ministero della Cultura di Alessandro Giuli, accusato di “aver recepito acriticamente i contenuti del parere consultivo emesso dalla Commissione, anche e soprattutto perché il Ministero stesso, in sede di procedimento valutativo, aveva per ben due volte palesato di non condividere i presupposti su cui si è basato il giudizio della Commissione”.

Nel presentare ricorso, la Fondazione ha anche avanzato richiesta di sospensiva, evidenziando il danno economico che subirebbe se venisse confermata l’esclusione dal novero dei teatri nazionali, con la conseguente perdita del contributo finanziario destinato a sostenere le attività del triennio 2025-2027. Un danno – si rimarca in casa Ftt – non solo di “mera perdita economica” ma anche una “lesione del diritto della Fondazione a svolgere la propria missione culturale, al quale dovrebbe aggiungersi un danno all’immagine e alla reputazione che avrebbe, in aggiunta a quanto non sia già avvenuto, un’eco significativa nel territorio nazionale e non solo”.