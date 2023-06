Teatro in Terrazza per l'Estate di San Francesco a Greve in Chianti

Teatro in terrazza per l’estate di Greve in Chianti. È il museo grevigiano ad ospitare l’Estate di San Francesco, rassegna promossa dal Comune, che inizierà domani e andrà avanti fino al 30 agosto. In programma rivisitazioni di classici, riscritture contemporanee, opere originali con e commedie in vernacolo e produzioni che esprimono la sagacia e l’ironia toscana. Il primo spettacolo è "The Beethoven Game" storia, aneddoti e musica del grande Maestro, prodotto dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in coproduzione con Venti Lucenti. Ma ci saranno anche La Compagnia Maldestro condotta da Alessandro Calonaci con tre appuntamenti, il Teatro del Legame con due pièce, quindi Gianmaria Vassallo, protagonista di "One man show", la Compagnia La macchina volante con la regia di Dimitri Frosali. Gli spettacoli hanno inizio alle 21.15 e sono ad ingresso gratuito.