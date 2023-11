Teatro, gli appuntamenti della stagione

Prosegue, con tanti appuntamenti, la stagione del Teatro delle Arti, intitolata "Uno spazio civile". Sul palco di via Matteotti 8, oggi, venerdì 17 (ore 21) la Compagnia Berardi Casolari porterà "Io provo a volare, omaggio a Domenico Modugno di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari. Lo spettacolo nasce da una drammaturgia originale che, a partire da cenni biografici di Domenico Modugno, racconta la vita di uno dei tanti giovani di provincia che cercano di realizzare il sogno di diventare artisti. Giovedì 23 (ore 18) e venerdì 24 (ore 21) ecco invece Progetto Resi_Dance Compagnia degli Istanti presenta con "Moving Stories Festival", il Festival di danza e letteratura - VII edizione, a cura di Compagnia Adarte. In scena "Collective trip: una questione di gender" con la Compagnia Borderline Danz; "Vita nova I-II" con Padova Danza Project; "Pink lady" con la Compagnia Déjà Donné e "My duty, my brother".