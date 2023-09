Teatro Garibaldi, si alza il sipario. Arriva Barbara D’Urso col suo taxi

Tanti volti noti anche del piccolo schermo saranno tra i protagonisti della 51esima stagione teatrale del Garibaldi di Figline Valdarno. Si parte con Barbara d’Urso: il 18 e 19 novembre interpreta "Taxi a due piazze" con la regia di Chiara Noschese. Il 3 dicembre Alessandro Benvenuti, regia di Ugo Chiti, adatta lo shakespeariano "Falstaff a Windsor". Vanessa Incontrada il 16 e 17 dicembre sarà protagonista del divertente "Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?"; si ride anche il 13-14 gennaio con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi in "Le verdi colline dell’Africa". Classici con Ugo Dighero e "L’avaro" di Moliere il 27 e 28 gennaio e "Cyrano di Bergerac" il 10 e 11 febbraio con Arturo Cirillo. Remo Girone approda al Garibaldi con "Il cacciatore di nazisti: l’avventurosa vita di Simon Wiesenthal" il 24 e 25 febbraio. Cesare Bocci Galatea Ranzi, Giulio Pranno e Marta Gastini sono i protagonisti di "Il figlio" di Florian Zeller. Il 23 e 24 marzo arriva Natalino Balasso con "Balasso fa Ruzante". Lucia Lavia chiude la stagione di prosa del Garibaldi il 6 e 7 aprile con il pirandelliano "Come tu mi vuoi".

Lo storico palcoscenico figlinese propone anche la sua 38esima stagione concertistica a partire dal 30 settembre, con la collaborazione dell’Ort e quattro appuntamenti con gli Amici della Musica di Firenze. Tra i tanti eventi, il 24 novembre ci sarà il recital "Da Bach a Chiambretti, quattro secoli di musica in tv" del pianista Andrea Bacchetti e il 2 febbraio "Klezmerata Fiorentina", in un repertorio tradizionale ebraico est-europeo. Il concerto di Natale è affidato alla bacchetta di Diego Ceretta e poi ancora tanti appuntamenti fino al 18 maggio, quando la giovane stella internazionale del violoncello Ettore Pagano, classe 2003, chiuderà la stagione. Tra le novità di questa stazione, ci sono tre appuntamenti del "Teatro ragazzi" per i giovanissimi : il 10 dicembre con "Canto di Natale" (per bambini dai 6 anni), il 21 gennaio con "Sulla rotta dell’isola del tesoro" (8 anni) e il 3 marzo con "Valentina vuole" (dai 3 anni). Torna anche il "Fuori scena" con 4 date alla scoperta del Garibaldi e della sua storia in luoghi insoliti del teatro. Info: www.teatrogaribaldi.org.