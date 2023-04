Teatro Garibaldi Il pubblico è protagonista

Il poeta figlinese Vittorio Locchi, i celebri attori Giovanni Emanuel, Tommaso Salvini e Luisa Cei Casini, gli applauditi tenori Manfrini e Fancelli, le soprano Rosi e Bottarelli ritornano in scena tutti insieme per un pomeriggio sul palcoscenico dello storico teatro Garibaldi di Figline, che hanno calcato per anni seguiti dal loro ammirato pubblico. A dare loro corpo e voce per tutto il pomeriggio di domani, sono gli attori della Compagnia delle Seggiole.

Attraverso gli artisti che hanno contribuito a rendere grande il teatro del Valdarno, accompagneranno gli spettatori in un viaggio di riscoperta di una storia lunga 150 anni. "L’ombrello di Noè…a Figline" è uno spettacolo itinerante che si snoda all’interno di tutto l’edificio teatrale, tra foyer, camerini, palcoscenico, platea e palchi. Il pubblico diventa protagonista in un cammino che permette di attraversare e vivere i luoghi solitamente non visitabili dai non addetti ai lavori, in un viaggio nel tempo da cui spuntano i più importanti protagonisti della secolare storia del teatro e della scena teatrale tra ‘800 e ‘900.

Lo spettacolo è alla quarta replica e sempre molto richiesto proprio per la sua particolarità e fascino, in una formula ormai collaudata della Compagnia delle Seggiole che accompagna il pubblico in luoghi storici facendoli conoscere attraverso i personaggi che vi hanno vissuto. "L’ombrello di Noè" oggi sarà in tre repliche: alle 16, alle 17,30 e alle 19. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su www.teatrogaribaldi.org.

Manuela Plastina