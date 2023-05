Teatro e danza nell’ex manicomio di San Salvi

Il 2023 è un anno magico per la compagnia Chille de la Balanza, diretta da Claudio Ascoli. E in quest’ottica si inquadra la seconda edizione, nell’area di San Salvi, del festival ‘Spacciamo culture interdette’, in programma dal 12 al 14 maggio e con l’importante epilogo dal 21 al 28 maggio. La manifestazione abbraccia i mondi di arte, architettura, teatro e danza. In totale sono previsti cinque interventi di teatro-danza, dal 12 al 14 maggio, mentre le 11 installazioni, a causa del meteo incerto, si potranno ammirare dal 21 al 28 maggio. La kermesse è organizzata in partenariato con Accademia Belle Arti Firenze e l’Università di Firenze: i lavori sono di ragazzi under 35, selezionati con un apposito bando. Tra le installazioni spicca ‘Siam Salvi! L’incontroIl ritrovo’ di Iacopo Bacherini, 19 anni, la cui scultura vuole simboleggiare l’abbraccio di San Salvi con la città di Firenze. L’edizione 2023 omaggerà, con eventi collaterali, Giuliano Scabia, che inaugurò la prima edizione di ‘Storie interdette’ e Franco Rotelli, presente in animati dibattiti sulla salute mentale e collaboratore di Franco Basaglia: il festival è organizzato proprio nell’anniversario della legge Basaglia (la legge 13 maggio 1978, numero 180). Il 12 maggio è in programma dunque l’incontro ‘Giuliano Scabia, una sorridente eredità’ mentre il giorno successivo spazio al confronto ‘Franco Rotelli: un visionario concreto’.

Nic.Gra.