Teatro e biblioteca Campi chiama . Pelù e Massini rispondono presente

La città chiama, Stefano Massini e Piero Pelù rispondono ancora una volta presente. Insieme a loro l’Orchestra Multietnica di Arezzo per una giornata pensata e voluta dai due artisti per i bambini di Campi e che vuole sostenere la riapertura della biblioteca Tiziano Terzani e del Teatrodante Carlo Monni, gravemente danneggiati dall’alluvione. Così, dopo la giornata dedicata al dono delle decorazioni natalizie con la collaborazione della Coop, Massini e Pelù torneranno a Campi domenica 3 dicembre alle 16 con "Il pensiero non si ferma", quando il teatro riaprirà le sue porte al pubblico con la presentazione del libro "Zia Natale" (Il battello a vapore) alla presenza dell’autore Simone Frasca. Il pomeriggio prenatalizio proseguirà alle 17.30 con "Fiabe", spettacolo che vedrà Massini, Pelù e l’OMA interpretare alcuni dei più amati racconti per l’infanzia (ingresso gratuito, con libera donazione, prenotazione consigliata allo 055 8940864 - WhatsApp 3463038170 - [email protected]). Sul palco la slitta di Babbo Natale che poi resterà davanti al teatro per tutto il periodo delle feste e che è stata donata da Barberino Designer Outlet.

Non solo, perché dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare gratuitamente il Museo archeologico Gonfienti e partecipare a una raccolta fondi in favore delle strutture danneggiate. "La biblioteca e il teatro sono il cuore pulsante della cultura campigiana, – dice Federica Petti, vice-sindaco e assessore alla cultura - per questo è importante riaprirli il prima possibile"". Sulla stessa lunghezza d’onda Ornella Mercuri, presidente di Fondazione Accademia dei Perseveranti, che gestisce la biblioteca, il teatro e il museo: "Abbiamo un sogno, ricostruire la biblioteca, luogo fondamentale contro le disuguaglianze sociali e memoria del sapere"". Infine Sandra Gesualdi, direttrice generale della Fondazione: "Abbiamo voluto riaprire un teatro che ancora "non sta bene" per attestare la voglia di ripartire, di risollevarci partendo dai bambini che più di tutti hanno subito danni in termini di conoscenza e libri".