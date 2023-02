Teatro della Pergola: filosofi, psichiatri, pedagogisti per affrontare "Il conflitto e la psiche" Rassegna di incontri su diseguaglianze e disagio

Benessere mentale e relazioni sociali, diseguaglianze e democrazia, giovani e scuola. Si intitola "Il conflitto e la psiche" la rassegna di incontri che riunisce al Teatro della Pergola filosofi, psichiatri, pedagogisti ed esponenti del mondo istituzionale. Il progetto è ideato dall’associazione di volontariato no-profit Progetto Itaca con il contributo scientifico dello psichiatra Stefano Calamandrei e si avvale del patrocinio del Comune di Firenze, della Società italiana di Psicanalisi, dell’Associazione italiana dei Mediatori Familiari e del Centro Servizi Volontariato Toscano. Al centro dei tre appuntamenti - 17 febbraio, 3 marzo e 17 marzo - la volontà di andare a fondo alla radice dei conflitti in ambito psicologico e sociale, familiare e scolastico: dalla sempre più difficile realizzazione di sé alle cause legali per separazioni, divorzi e affidamento dei figli, dalla fragilità della scuola agli scontri sociali e interculturali. Tanti gli ospiti d’eccezione che parteciperanno ai convegni: il giornalista e autore Federico Fubini, la pedagogista Rachele Furfaro, i docenti universitari Felice Cimatti e Paola Lucarelli, la neuropsichiatra infantile Anna Nicolò, la presidente nazionale dell’Associazione Mediatori Familiari Federica Anzini, la vicesindaca di Firenze Alessia Bettini e l’assessora al Welfare Sara Funaro. "Il Progetto Itaca offre da anni un contributo fondamentale di supporto e assistenza sui temi legati alla salute mentale - sottolinea l’assessora Sara Funaro - Questa rassegna è un’occasione speciale per individuare soluzioni concrete al crescente disagio giovanile e delle famiglie".

