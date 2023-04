Teatro della Pergola Facciata nuova Lavori entro l’estate

La facciata principale del Teatro della Pergola torna al suo originario splendore. Dopo gli oltre 2,5 milioni di euro investiti nella riqualificazione statica e sismica del teatro, è arrivato il via libera al restauro e consolidamento degli esterni che affacciano su via della Pergola. Un intervento da 500mila euro complessivi che ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio nel corso dell’ultima seduta con l’approvazione del progetto esecutivo.

"Andiamo avanti con la grande stagione di rinnovamento dei teatri fiorentini - ha detto l’assessora ai Lavori pubblici Titta Meucci -, che si arricchisce ora di un nuovo importante capitolo con il completo restauro della facciata del Teatro della Pergola, di recente riaperto dopo gli straordinari interventi di riqualificazione, che partirà entro l’estate".

Il progetto riguarda due interventi da 250mila euro ciascuno per complessivi 500mila euro. Nella prima fase, il consolidamento sismico della facciata su via della Pergola: le indagini sperimentali realizzate con videoendoscopie e prove soniche, hanno scongiurato la presenza di sacche interne o vuoti di notevole profondità ed estensione; gli interventi previsti riguarderanno quindi il consolidamento con l’inserimento di incatenamenti per contenere le azioni destabilizzanti create dalle scosse sismiche. Sarà inoltre posata una guaina impermeabilizzante che consentirà di preservare l’integrità degli elementi portanti di copertura e degli ambienti sottostanti. Nella seconda fase si procederà al restauro vero e proprio della facciata. L’intervento arriva dopo gli oltre 2,5 milioni di lavori investiti nella riqualificazione statica e sismica della struttura, che hanno riguardato il palcoscenico, il saloncino ‘Paolo Poli’, la scala monumentale e il foyer di Galleria, il laboratorio d’arte, la stanza del Pozzo, la stanza dei Nomi, la stanza del Modellino e l’ex appartamento Spadoni.