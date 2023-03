Teatro Dante Nuovi concerti Classica e lirica

Proseguono con successo gli appuntamenti musicali dell’associazione Omega nel Foyer del TeatroDante Carlo Monni di Campi, dove propone concerti di musica classica e lirica, inserendo anche danze di vario genere, ma anche musica leggera, con i brani più famosi del panorama sia italiano sia straniero. Domani 19 marzo (ore 18), al teatro campigiano sarà eseguito un concerto, dedicato alle donne, con le musiche popolari del periodo della Belle Époque, partendo dal Can Can di Offenbach e via via presentando i brani più famosi di Lehar, Gershwin e Puccini, per la voce del soprano Simonida Miletic (foto), con al pianoforte Nicoletta Cantini e al violino Andrea Cito. Seguirà il 15 aprile un recital di Valerio Vezzani con tutti i brani più noti di Chopin: un tuffo quindi nel romanticismo dell’Ottocento . A maggio, invece, ci sarà un concerto con i brani moderni di Mina, Mia Martini e Anna Oxa. Per informazioni: www.omegamusica.org o 338.2566236.