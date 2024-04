Firenze, al Teatro Cantiere Florida arrivano clown, giocolieri e palloncini

Firenze, 13 aprile 2024 – Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c'è più nulla da fare. Ma se questo palloncino fosse scappato dalle mani di due clown? Inizia così “Balloon Adventures”, lo spettacolo dedicato a bambine e bambini dai 5 anni in su in programma domenica 14 aprile ore 16.30 al Teatro Cantiere Florida di Firenze, in via Pisana 111 Rosso, nell’ambito della rassegna “Il Florida dei piccoli”. In scena i fondatori del Collettivo Clown, Andrea Meroni e Fabio Lucignano, nei panni di due aviatori, piloti di mongolfiera impavidi e coraggiosi, che per recuperare il palloncino perduto intraprendono un viaggio fino a Balloonia, dove si trovano i sogni sfuggiti, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi. Riusciranno a riportarli a terra? Un’opera dolce amara con una narrazione che si mantiene leggera, eterea e sognante. Poetica senza perdere di comicità, comica senza perdere la poetica. Cosa significa inseguire un sogno, se non vivere? Un inno alla vita e al viaggio, o meglio "alla stessa ragione del viaggio, viaggiare" (ingresso unico 7 euro, info www.teatroflorida.it). “Balloon Adventures” nasce nel 2018 e dopo il debutto parte subito per una tournée di quasi 30 date nei maggiori teatri della Cina, con l'agenzia di spettacolo cinese Shanghai Yijun Cultural Performing Arts. Gli attori, attraverso l'utilizzo dei palloncini e la loro manipolazione, creano immagini e sensazioni finalizzati alla narrazione. I due personaggi si ispirano al cinema muto (Stanlio e Ollio in particolare), alla natura indefinita dei clown del circo di una volta (Charlie Rivel in particolare) e al cinema di animazione (Dick Dastardly e Zilly). Nello spettacolo sono presenti diverse tecniche tra cui manipolazione di palloncini, giocoleria, spinning di palloni, numero dell'uomo nel pallone e pantomima. Le attività del Teatro Cantiere Florida sono co-finanziate dal Creative Europe Programme dell'Unione Europea, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, in collaborazione con RAT Residenze Artistiche Toscane, Firenze dei Teatri, Quadrato, con il contributo di Unicoop Firenze. Spettacolo con supporto del Fus, produzione Collettivo Clown – Manicomics, scenografie di Riccardo Pirovano e Marta Fumagalli, i costumi di Barbara Crimella e Antonella Vino. Spettacolo per bambini dai 5 anni.

