Team Vangi profeta in patria. Sotto il diluvio di Calenzano. Bolognesi lascia tutti a ruota

Due gare disputate e due vittorie. Non male l’avvio di stagione del Team Vangi Il Pirata Sama Ricambi, questa volta a segno in casa con Thomas Bolognesi sul circuito del Colle e degli Assi a Calenzano. Sotto la pioggia battente iniziata a cadere a dieci minuti dalla fine del Memorial Paolo Baicchi, organizzato dalla Virtus VII Miglio di Settimello, Bolognesi ha regolato con sicurezza tutto il gruppo dei rimasti in gara, una quarantina di atleti dei 101 che hanno preso il via.

La corsa fiorentina su 22 giri di un anello non facile, ma che ha visto viaggiare sempre il gruppo compatto. I pochi sporadici tentativi di fuga hanno visto tra i più vivaci Verdes, i fiorentini Pavi Degl’Innocenti e Iacchi, Meccia, Petri. L’ultimo attacco neutralizzato nel corso del ventunesimo giro e conclusione a ranghi compatti con Bolognesi che ha preso la testa a un centinaio di metri dal traguardo ed ha vinto bene su Sciarra e sul compagno di squadra Sgherri, che non sono riusciti a tenere la ruota del corridore al comando.

Il Team Vangi guidato dal tecnico Matteo Berti ha confermato un’ottima condizione con una prova collettiva esemplare (quattro atleti hanno concluso la corsa nei primi dieci) a conferma della propria forza. Ottima l’organizzazione diretta da Paolo Traversi e Gianni Cantini.

Ordine di arrivo: 1) Thomas Bolognesi (Team Vangi Il Pirata Sama) Km 77, in 1h 51’, media km 41,553; 2) Giuseppe Sciarra (Team Franco Ballerini); 3) Giacomo Sgherri (Team Vangi Il Pirata Sama); 4) Federico Cozzani (Team Franco Ballerini); 5) Andrea Stefanelli (Pol. Monsummanese); 6) Bondi; 7) Sambinello; 8) Pylypchuk; 9) Meccia; 10) Rolando a 3“.

Antonio Mannori