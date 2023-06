Taxisti e utenti, "Mettetevi a un tavolo e cercate di risolvere il problema"

Nella nota dei taxisti ritrovo con piacere le osservazioni contenute nel mio commento riguardo alle difficoltà del servizio. Difficoltà che ricadono inevitabilmente sugli utenti di questo importante servizio pubblico. Da questa ottica, dei cittadini, dei turisti, degli espositori, ho svolto il mio ragionamento. Constatando come spesso il servizio sia oggettivamente insufficiente rispetto alle esigenze. Non ho indicato colpevoli, né girato l’articolo al Presidente del Consiglio perché prenda provvedimenti. Ho semplicemente detto: mettetevi a un tavolo e cercate di risolvere il problema. Che esiste. Che non ho affrontato con acredine verso controparti che non ho, ma con ragionamenti fattuali, senza messe in guardia del tipo... attento che alla prossima.... Spero che gli amici taxisti vogliano essere benevoli e comprensivi con me per osservazioni che ritengo utili e costruttive. Gli stimoli di un cliente affezionato. E paziente.

Gabriele Canè