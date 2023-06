Taxi introvabili "Non è colpa nostra" La categoria respinge ogni accusa

I taxi sono l’ultimo anello della catena della mobilità dove se il trasporto pubblico di linea è carente o totalmente assente, come durante la notte, dove se il traffico è impazzito per via dell’eliminazione di corsie preferenziali, restringimento di carreggiate, e così via, diventano il bersaglio più comodo. Ne sono convinti i tassisti fiorentini rappresentati dalle sigle Confartigianato Taxi, Sitafi, Ugl Taxi, Fit Cisl Taxi, Uritaxi, Unica Taxi Cgil, Uilt Toscana Taxi che con una lettera a La Nazione hanno voluto rispondere alle polemiche sollevate nei giorni scorsi. Per i firmatari della lettera il vero nodo "sono le cantierizzazioni, l’eliminazione di corsie preferenziali, i dimezzamenti delle carreggiate, il divieto di transito in importanti aree centrali, i lunghi sistemi di apertura delle barriere ’pilomat’ (i tassisti non dispongono di telecomandi) ma anche vaste pedonalizzazioni e l’impossibilità di transitare sui binari del tram".

Per i tassisti fiorentini sono "difficoltà riscontrabili anche e soprattutto nell’accesso alla stazione di Santa Maria Novella". Poi la viabilità, "è ulteriormente complicata dai lavori inerenti varie opere infrastrutturali" che, anche se valutate favorevolmente dai tassisti, incidono negativamente sull’efficienza dei taxi e bus. Durante la pandemia, che ha comportato il quasi azzeramento degli incassi, sottolineano i sindacati, "abbiamo trasportato prevalentemente clienti affetti da Covid o sospetti, anche in questo caso impossibilitati a fruire del trasporto pubblico. I 5.238 euro lordi di cui si legge nell’articolo pubblicato su La Nazione sono relativi al 2020 quando il servizio taxi era fermo. La dichiarazione dei redditi di un tassista in media è tra le 8 e le 10 volte più alta".

Sul caso taxi è intervenuta ieri anche la ministra al turismo Daniela Santanchè: "Non è più possibile che un turista, quando arriva a Milano, Roma, Firenze o Napoli, alla stazione o all’aeroporto, debba fare decine di metri di coda. Non possiamo più dare questo disagio". Secca la replica di Claudio Giudici, presidente Uritaxi: "Siamo di fronte a un anno eccezionale, che beneficia ’istericamente’ del ritorno in massa dei turisti. Non si trovano camere, non si trovano tavoli ai ristoranti, non si trovano taxi. Concentrare l’attenzione sui taxi serve a spostare l’attenzione dal problema strutturale delle nostre città". E prosegue anche lo scontro fra Ncc e tassisti. Per i primi, i secondi stanno sconfinando nel lavoro degli Ncc e i problemi sono sotto gli occhi di tutti"; per i tassisti, invec, gli Ncc "parlano senza conoscere le normative e mistificando la vera realtà delle cose".

Rossella Conte