Taxi, il rebus delle licenze "È il momento del dialogo"

Disco verde del Consiglio dei ministri al decreto asset-investimenti con le misure relative alle questioni taxi e al rincaro dei biglietti aerei e alla produzione di micro-chip. Per quanto riguarda i taxi, nell’ambito delle misure di competenza del ministero delle Imprese e Made in Italy, è stabilito che le città metropolitane, i capoluoghi e i Comuni sede di aeroporti internazionali possono bandire il concorso straordinario – sino a un incremento del 20% rispetto alle licenze esistenti – aperto a nuovi operatori, con una procedura più celere, certa e semplificata, rispetto all’assetto normativo previgente. A Firenze i tassisti delle due cooperative (4242 e 4390) sono 754, questo significherebbe che con un aumento del 20% si arriverebbe quasi a 900 auto bianche in circolazione. Viene invece esclusa l’ipotesi di cumulabilità delle licenze definitive, uno dei punti su cui le sigle sindacali avevano minacciato lo sciopero. "Questo è un obiettivo molto importante per noi – spiega Claudio Giudici, alla guida del 4390 taxi Firenze e presidente nazionale Uritaxi –. Adesso però non è il momento dello sciopero, ma è il momento del dialogo con il Governo e le amministrazioni locali".

Analoghe semplificazioni e accelerazioni sono previste anche per le procedure inerenti le licenze temporanee, prorogabili per 24 mesi. "Sono misure rivolte solo ai taxi – lamenta Giorgio Dell’Artino, presidente uscente di Azione Ncc –, poteva essere fatto di più per la nostra categoria".

Tra le cose che non vanno, inoltre, "c’è la non riconducibilità - tuona Giudici - delle licenze temporanee o stagionali a enti economici come cooperative e consorzi". Da apprezzare, invece, "la volontà di spingere gli enti locali a intervenire sulla viabilità per aumentare la velocità commerciale del trasporto pubblico di linea, e non di linea", conclude Giudici. Tra le altre misure approvate è previsto che, per l’acquisto dei taxi necessari all’esercizio delle nuove licenze, sia raddoppiato l’ecobonus. Lo stesso beneficio viene riconosciuto anche agli Ncc. "Unica misura a noi rivolta – dice Dell’Artino –, anche se chiedevamo altro, ovvero la semplificazione della burocrazia". Viene infine sburocratizzato lo strumento della doppia guida per affrontare i picchi turistici.