Tavolini, scelta obbligata "I gusti sono cambiati"

"Le abitudini dei fiorentini sono cambiate e non possiamo più tornare indietro. Avere un affaccio esterno è diventato indispensabile per offrire un servizio all’altezza del nome della nostra città". Per Aldo Cursano, presidente Confcommercio Firenze, è fondamentale dare anche agli imprenditori del centro la possibilità di allestire spazi all’aperto. Infatti, per la stagione estiva torneranno i tavolini all’aperto. Ma a quanto pare non ovunque, con l’invasione degli anni del Covid quando le limitazioni avevano ridotto il turismo e i rischi di contagio obbligato a trovare soluzioni all’aria aperta per far sopravvivere bar, locali e ristoranti. Ma solo fuori dal quadrilatero Unesco. "I dehors, insomma, non sono più l’estensione all’aperto dei locali, ma un nuovo modo di intendere la convivialità" prosegue Cursano. "La città, le sue piazze e strade beneficiano dei tavolini al pari del locale che li gestisce" è il pensiero di Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Imprese Firenze, che prosegue: "Per questo, è anacronistico pensare ai dehors solo come un prolungamento dell’impresa. Dehors e tavolini fanno bene a tutta la città. Il consumo è cambiato profondamente dopo il Covid: adesso abbiamo il desiderio di muoverci e di viaggiare, anche più di prima, e in questo c’è anche il desiderio di stare all’aperto. Sono convinto che la normativa, e il concetto che le sta dietro, sia datata: dovrebbe essere rivista".

Per Santino Cannamela, presidente Confesercenti Firenze, "è necessario riprendere in mano, il prima possibile, il nuovo regolamento tavolini per definire futuro non solo delle strutture permanenti, ma anche di quelle temporanee. Proprio all’interno di questo nuovo regolamento si dovrebbero trovare le soluzioni più coerenti ed omogenee, senza ricorrere ogni volta a proroghe, rinvii, reiterazioni di provvedimenti del passato. Siamo comunque favorevoli ad una reiterazione del blocco Unesco, anzi, se possibile, con ulteriore norme a tutela del nostro centro storico che deve essere sempre più preservato e tutelato. Anche su questo siamo disponibili al confronto".

"I locali della periferia sono tutti in vendita". A lanciare l’allarme TNI Ristoratori Italia, che evidenzia come, se nel centro storico ci sono i turisti e il blocco a nuove aperture per tre anni a dare una mano alle attività, che soffrono comunque la crisi, per quelle situate in periferia la situazione è drammatica. "Sono i fiorentini, soprattutto, a frequentare i ristoranti che sono fuori dal centro. Ma l’inflazione è ancora alta. Se prima si andava a cena fuori una volta a settimana, ora le famiglie hanno ridotto le uscite a quasi una al mese", dice Raffaele Madeo, presidente di TNI Ristoratori Italia. "A peggiorare la situazione i prezzi delle materie prime, che sono quintuplicati. Se prima un barattolo di pomodoro costava 1 euro, ora ne costa 5. Le nostre attività, sia quelle del centro che quelle della periferia, si sono indebitate durante il Covid e le bollette continuano ad essere alte. Ma nelle periferie, dove i ristoranti lavorano soprattutto con i fiorentini e dove non ci sono blocchi alle nuove aperture - sottolinea Madeo - l’impatto è più grave".

Rossella Conte