Tavolini e sedie all’aperto. Proroga fino al 30 giugno

Ancora sei mesi per sfruttare le potenzialità degli spazi esterni per i locali fiorentini. Possono rimanere infatti fino al 30 giugno 2024 le occupazioni straordinarie con sedie e tavolini all’aperto fuori dall’area Unesco. A stabilirlo è una delibera dell’assessore al commercio e alle attività produttive Giovanni Bettarini che definisce la proroga delle concessioni già in essere fuori dal centro storico. "Abbiamo preso questa decisione perché è stato valutato positivamente il presidio che svolgono e per lo sviluppo economico che questa iniziativa porta in aree meno frequentate dai turisti" le parole dell’assessore.

Tecnicamente alle attività interessate dalla proroga, basterà inviare una PEC alla Direzione Risorse Finanziarie e al SUAP (i dettagli tecnici e le istruzioni sono pubblicate sulla Rete Civica e sul portale Suap). Per tutte le attività, come da delibera, il suolo pubblico è a pagamento. Per le attività storiche fiorentine di categoria A in area Unesco sarà adesso invece necessario un nulla osta della Soprintendenza.

Intanto, come reso noto già prima di Natale, continua la linea dura nei confronti delle attività di somministrazione che sgarrano. Sospensioni più severe che arrivano fino alla revoca della licenza: questo il giro di vite che il Comune ha adottato nei confronti delle attività, anche fuori dall’area Unesco, che vendono alcol fuori orario. Con una modifica al regolamento comunale di polizia urbana portata in giunta dall’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese, a chi continua a vendere alcolici dopo mezzanotte, Palazzo Vecchio aggiunge alla multa già prevista dalla legge anche la sospensione dell’attività che sarà di cinque giorni se compie reiterazione nell’arco dei dodici mesi, per dieci giorni alla seconda reiterazione e per quindici giorni per ogni ulteriore reiterazione.