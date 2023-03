Tavolini all’aperto "Col modello Parigi riprogettiamo insieme spazi di qualità"

di Ilaria Ulivelli

"Non sarà un’invasione, ma una nuova prospettiva per vivere gli spazi urbani, con progetti di qualità pensati strada per strada". La promessa delle categorie Confcommercio e Confesercenti è la premessa per aprire con l’amministrazione comunale un dialogo costruttivo per arrivare – in tempi rapidi – all’autorizzazione straordinaria stagionale di tavolini all’aperto per locali e attività che non hanno fatto richiesta di concessione di dehors.

In effetti l’occupazione selvaggia che aveva trasformato il centro di Firenze nella città dei tavolini scatenò l’ira furibonda non solo dei residenti ma, più in generale, dei cittadini attoniti di fronte a un assedio antiestetico e anche pericoloso. Ma l’onda anomala dei tavolini all’aperto negli anni del Covid (in particolare nelle estati 2020 e 2021) era stata causata dalla risposta del governo all’emergenza pandemica che stava mettendo in ginocchio le attività di somministrazione: le distanze e le regole per gli spazi chiusi rischiavano di far saltare il banco. E così esplosero senza regole i tavolini con 1.400 attività che si riversarono in strade e piazze. Già lo scorso anno la riduzione delle richieste rese molto più gestibile la faccenda.

"Quest’anno sono 600 le richieste delle attività di poter collocare tavolini all’aperto per la stagione", spiegano da Confesercenti.

E il presidente di Confcommercio Toscana, Aldo Cursano – che è anche viceprsidente nazionale della Fipe (Federazione italiana dei pubblici esercizi) – lancia all’amministrazione fiorentina un gancio che può essere il punto di partenza per cambiare registro.

"Anche con il governo stiamo discutendo di un nuovo approccio che possa valorizzare gli spazi pubblici – spiega Cursano – Promuoviamo un nuovo modo di pensare gli spazi aperti, superando la mera occupazione commerciale, con una vera riprogettazione urbana. Lo richiedono non solo i commercianti ma anche cittadini e turisti che con il Covid hanno imparato a vivere negli spazii esterni una nuova convivialità più a contatto con la città". Dalla soprintendente Antonella Ranaldi è arrivato un input fortemente positivo sui tavolini all’aperto, Palazzo Vecchio, con l’assessore al commercio Giovanni Bettarini è disponibile parlarne.

Cursano suggerisce il modello Parigi, con tavolini e sedie da bistrot tutti uguali, per evitare l’effetto carnevale. E inoltre la progettazione strada per strada, piazza per piazza, area per area. "I tavolini non dovranno costituire un intralcio, ma anzi essere un contributo all’arredo urbano – spiega – Un’occupazione che deve animare e migliorare la vivibilità e la sicurezza". Insomma, non un principio che valga per tutti. E naturalmente pagando l’occupazione del suolo pubblico. Con un progetto ritagliato su misura. "Vorremmo cominciare presto perché la stagione ormai dura tutto l’anno e siamo quasi a primavera". Ma per chi sgarra sanzioni severe, fino alla chiusura dell’attività.