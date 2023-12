Tavolini all’aperto, c’è la proroga: "Riguarderà quelli fuori dal centro"

La Camera dei Deputati dà il via libera definitivo alla legge sulla concorrenza che, tra gli emendamenti, prevede la proroga per tutto il 2024 a tavolini, sedie e ombrelloni all’aperto. Una misura straordinaria introdotta subito dopo il lockdown per favorire la ripresa della piena attività di bar e ristoranti. Palazzo Vecchio aveva imposto lo stop dei dehors “post Covid“, per il solo centro storico, al 31 dicembre 2022 autorizzandoli però solo per le attività fuori dalle mura (attualmente se ne contano circa un centinaio). Starà ora ai Comuni recepire o meno in toto la facoltà: secondo Filippo Grassi, vicepresidente di Fiepet Confesercenti Toscana, "la misura va incontro non solo alle esigenze dei commercianti ma anche alle aspettative di più sindaci del nostro territorio, consapevoli ormai che dopo la pandemia si è diffusa nella popolazione una sensibilità diversa, che apprezza sempre di più la disponibilità di spazi più ampi per la consumazione di alimenti e bevande, e quindi di socializzazione, come già verificato ad inizio autunno".

L’assessore alle Attività produttive, Giovanni Bettarini, fa sapere che sul centro storico "non si torna indietro" e dunque non si vedranno più spazi pieni di tavolini e sedie (così come chiesto anche da residenti e comitati) che come hanno dimostrato i controlli della polizia municipale, nella maggior parte dei casi, si sono rivelati perfino abusivi. "Per i locali in periferia studieremo la norma e ne ragioneremo". Il centrodestra, con Fratelli d’Italia in testa, esulta per l’approvazione del ddl, così come le associazioni di categoria che ora si appellano a Palazzo Vecchio affinché prenda atto del provvedimento e si comporti di conseguenza: "E’ chiaro che restano fermi gli obblighi di rispetto della legge e dei vincoli laddove esistenti, resta il fatto che la proroga è un aiuto per le aziende, soprattutto in questo periodo e rappresenta anche una stabilità di tanti posti di lavoro. Nel frattempo è importante predisporre un piano serio e concreto di riordino della materia e del settore".

E la risposta di Bettarini non si è fatta attendere: "L’atteggiamento della nostra amministrazione è stato molto chiaro pensiamo che sia importante non appesantire la realtà del centro storico per consentire la vivibilità degli spazi pubblici mentre è diversa la situazione fuori dal centro Unesco dove valuteremo la possibilità di una proroga con i rappresentanti delle categorie".

