Tavarnuzze si prepara ad affrontare le emergenze. Esercitazione di Protezione civile lungo la Greve

Tavarnuzze si prepara ad affrontare l’emergenza: sabato prossimo Pubblica Assistenza e Anpas uniranno le forze per un’importante esercitazione di protezione civile. La giornata inizierà con un briefing degli addetti ai lavori per poi procedere con gli interventi: in piazza Don Chellini verranno montate tre tende pneumatiche e gazebo informativi, sul fiume Greve nella zona depuratore ci saranno esercitazioni con idrovore ed elettropompe per la simulazione dell’esondazione fiume, nella zona del bosco Bifonica-Bagnolo altre esercitazioni con motosega per simulare un intervento in caso di caduta di alberi. L’obiettivo principale "è preparare e coordinare le risorse umane e i materiali necessari per fronteggiare stati di emergenza che potrebbero colpire il nostro territorio e non solo". I volontari "avranno l’opportunità di mettere in pratica le loro competenze acquisite attraverso addestramenti specifici e simulazioni realistiche di scenari critici – dice il presidente della Pubblica Assistenza di Tavarnuzze, Pietro Giannelli -. Saranno coinvolte diverse squadre specializzate". Prontezza di riflessi e di intervento grazie a procedure già provate possono essere decisive e salvare vite umane. Ma la giornata sarà anche un’occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza del tema e sulla salvaguardia del territorio che dipende da tutti.

Manuela Plastina