’Tavarnuzze senza il medico di base’. Parte la raccolta firme dei residenti

In molti negozi e anche nella farmacia di Tavarnuzze, è in corso una raccolta firme destinata alla Asl Toscana Centro: è un appello accorato per far restare la dottoressa Montini nella frazione. Con la fine di questo mese, infatti, concluderà il suo impegno professionale iniziato con settembre, dopo il trasferimento della precedente dottoressa in altro Comune. Ma in pochi mesi, ha conquistato la fiducia dei propri pazienti. Ora il suo incarico scade: arriva il titolare del servizio, ossia il dottor Claudio Betti.

Ma i pazienti vogliono anche la dottoressa Montini: "Ci troviamo bene, abbiamo fiducia in lei e temiamo che il nuovo medico non abbia posto sufficiente per prenderci tutti" sottolinea la signora Elena. Tra i timori c’è anche la possibilità che il nuovo medico non faccia ambulatorio a Tavarnuzze, ma solo a Impruneta. "Se così fosse – dice ancora Elena – per molti di noi sarebbe un problema: il capoluogo non è facilmente raggiungibile da tutti, soprattutto dalle persone anziani che non prendono volentieri l’auto. I mezzi pubblici poi non sono adeguati né è corretto prenderli se non si sta bene". Insomma, niente contro il nuovo medico, ma nella raccolta firme – che ha già ottenuto numerose sottoscrizioni – si chiede di poter avere un doppio professionista per dare assistenza adeguata nei due centri maggiormente abitati del territorio. La Asl conferma che con l’arrivo del medico titolare, la dottoressa Montini dovrà lasciare Impruneta. Non solo: ricorda che spetta solo al professionista in carica decidere dove fare ambulatorio. Nessuno gli può imporre di averne più di uno o quale preferire.

"Ci adoperiamo per incentivare la migliore organizzazione territoriale della medicina generale – dicono dalla Asl -, ma spetta ai medici convenzionati scegliere liberamente dove collocare gli studi all’interno dell’ambito di convenzionamento. E’ loro diritto non fare ambulatorio a Tavarnuzze, ma a Impruneta, secondo la convenzione vigente". Gli attuali assistiti della dottoressa Montini "possono effettuare la scelta per un medico che opera all’interno dell’ambito di Impruneta che non rimarrà scoperto e può offrire l’assistenza necessaria".