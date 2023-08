Tavarnuzze, rampa antiscivolo attende gli studenti all’ingresso

L’accesso alla scuola media di Tavarnuzze ora è stato messo in sicurezza. Via il vecchio linoleum, così rovinato da essere diventato scivoloso: è stato sostituito con un materiale antiscivolo. La rampa non diventerà neanche più ghiacciata, come invece avveniva nei giorni più freddi: grazie a numerose perforazioni a circa 20 centimetri dal pavimento, l’acqua potrà filtrare prima che diventi ghiaccio. La rampa poi è più piacevole visivamente: è stata imbiancata con calcestruzzo a vista e predisposta per l’installazione di un corrimano, che sarà collocato nelle prossime settimane.

Sono terminati così i lavori di ripristino della pavimentazione della rampa esterna di accesso alla Domenico Ghirlandaio di Tavarnuzze, lavori attesi da tempo e ora realizzati, a scuola chiusa, con un investimento da parte del Comune di 40mila euro. Gli operai hanno anche provveduto a imbiancare un’ala al piano dell’ex segreteria amministrativa dove si trovano due aule per le classi, due stanze piccole usate per il sostegno e altre attività e il corridoio. Sistemati anche alcuni radiatori. "Seguirà una seconda tranche di interventi, con una generale imbiancatura della scuola, per cui si disporrà di circa 200mila euro" annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Marco Canuti.

Manuela Plastina