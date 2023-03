Tavarnuzze e casello A1 Chiusure e caos per lavori

Chiude per una settimana l’uscita di Firenze sud in entrata e uscita, direzione Roma: la circolazione sarà interrotta da stanotte alle 24 fino alla stessa ora di domenica 12. Chiusa anche via di Tavarnuzze, tra via Croce a Balatro e via di Balatro, dalle 9 di domani alle 17 di venerdì per lavori alla rete idrica. E ancora una settimana di lavori sulla Sp1-via Roma per lavori di Toscana Energia: il tratto interessato è all’altezza dell’incrocio con via Agnoletti e prevede un restringimento di carreggiata con senso unico alternato.