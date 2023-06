Tavarnuzze al castello Stasera si parte

Ottava edizione per Tavarnuzze al Castello: in piazza Don Chellini si torna indietro nel tempo grazie all’organizzazione della Pro Loco della frazione. "Siamo orgogliosi di poter continuare questa tradizione – dichiara il presidente Samuele Sandrucci – che coinvolge tanti cittadini e viviamo con entusiasmo". Si parte oggi alle 18 con la "Taverna de lo Gigante Bono", banchi vendita e banchi giochi per tutte le età in piazza. Segue il concerto di musica celtica degli Willos ed una caccia al tesoro a tema medievale. Domani aprirà il villaggio medievale alle 16 con alle 17 il palio dei ragazzi e alle 19 il Palio dell’Anello dei Rioni del Pegaso, del Drago, del Grifone e Leone. La serata si concluderà col corteo storico per le vie del paese e lo spettacolo degli Sbandieratori Città di Firenze con la premiazione del rione vincente.

Ma.Pl.