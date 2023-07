Tav, talpa in azione entro fine luglio Oggi il primo treno merci con i conci

di Ilaria Ulivelli

Arriverà stamattina il primo treno merci di Fs carico di conci di cemento destinati a costruire la galleria del nodo fiorentino dell’Alta velocità. Da Lucignano, dove vengono prodotti, il treno arriverà alla stazione di Campo Marte. E’ il segno che ci siamo. La talpa sta per cominciare a scavare la sua tana. Entro fine luglio Iris entrerà in funzione per scavare i primi dieci metri che consentiranno di completarne la costruzione con tutti i componenti. Poi, come fanno sapere da Ferrovie, da quel momento, entro fine agosto, inizierà a scavare il tunnel.

E’ cominciato il conto alla rovescia, si spera l’ultimo. 27 anni dopo il primo via libera all’opera e 16 dall’inizio dello scavalco, in mezzo a mille stop e ripartenze, inchieste e fallimenti. Dopo la rigenerazione la talpa era stata messa in moto con una grande cerimonia il 15 maggio scorso: si tratta di un bestione lungo 110 metri per 10 di diametro, incaricato di scavare a un ritmo di 10-12 metri al giorno, per circa sette chilometri, nel ventre di Firenze, a venti metri di profondità.

Gli scavi partiranno da Campo di Marte, per realizzare il primo dei due tunnel dell’Alta velocità ferroviaria che affiorerà in superficie nei pressi del viale XI Agosto, tra le stazioni di Rifredi e Castello. I lavori sono in capo all’Impresa Pizzarotti & C. che si è aggiudicata nell’agosto scorso la gara d’appalto per oltre un miliardo di euro. Per un’opera che complessivamente avrà un costo di 2,7.

La prima fresa dovrebbe vedere la luce a un anno e mezzo dall’inizio dello scavo, più o meno nel gennaio 2025. Tra otto mesi arriverà anche la seconda fresa, acquistata quattro mesi fa. La seconda talpa farà il percorso inverso, scaverà un altro tunnel dal viale XI Agosto verso Campo Marte dove metterà fuori il muso a dicembre del ’25.

Le due gallerie correranno parallele collegate tra loro attraverso un bypass di sicurezza ogni 500 metri.

Si tratta di "un momento finalmente decisivo per un progetto che, da qui al 2028, migliorerà la competitività della nostra regione", dice il governatore toscano Eugenio Giani che venerdì scorso aveva fatto un sopralluogo all’infopoint pensato per informare i cittadini e per prenotare le visite del cantiere.

Il punto informativo in via Circondaria 32 è aperto due volte a settimana, il martedì dalle 10.30 alle 13.30 e il giovedì dalle 14 alle 17 ed è accessibile con appuntamenti dedicati da richiedere attraverso la mail [email protected]

Tramite lo stesso indirizzo è possibile prenotarsi per visite organizzate ai cantieri di Belfiore e Campo di Marte. In tanti lo hanno già fatto. Presto cominceranno i tour sui cantieri sia con i cittadini sia con le scolaresche.

L’infopoint rientra nell’ambito del progetto Cantieri parlanti, un’iniziativa del Gruppo Fs (con le società Rfi e Italferr), in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, le imprese coinvolte nei lavori. L’obiettivo è perseguire un’operazione di trasparenza, oltre che di informazione, per illustrare i vantaggi dell’opera e fornire dati aggiornati attraverso pannelli collocati all’interno dei cantieri, ma sempre ben visibili alla cittadinanza e a chi transita sulle linee e sulle strade limitrofe ai cantieri.

I Cantieri parlanti comunicano anche tramite una pagina dedicata alle opere strategiche, presente su fsitaliane.it, aggiornata sullo stato dei fatti e sull’avanzamento delle attività. Verranno, infine, organizzate iniziative ad hoc che trasformeranno i cantieri in veri hub di comunicazione, aperti al pubblico esterno (cittadini, associazioni, studenti) per favorire momenti di confronto sulle trasformazioni che intere aree urbane vivono e vivranno grazie all’opera in corso.