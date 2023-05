Tav, la talpa scava tra le polemiche "Soldi per il people mover. E il tram? Pendolari, chiarezza su cosa cambia"

di Emanuele Baldi

Tav, domani è il giorno X. La talpa è pronta a rificcare il muso nel ventre molle della città e dare la svolta – rimasta per anni al palo – al sottoattraversamento ferroviario dell’alta velocità.

Il giorno, per certi versi, è epocale ma i veleni che hanno accompagnato la vicenda negli anni hanno lasciato inevitabili scorie. Politiche anzitutto.

Così il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Jacopo Cellai coglie la palla al balzo per tracciare una linea e soprattutto incalzare le istituzioni chiedendo punto per punto cosa succederà una volta che l’opera sarà a regime.

La riapertura del cantiere è per Cellai "un fatto di grande rilievo considerando che il progetto è iniziato nel 1996". "Un progetto – riflette lesponente dell’opposizione – che "comprende il completamento della stazione Foster dedicata ai treni AV, voluto fortemente dalla sinistra la governo della Toscana e di Firenze in questi anni" e che "parte dopo varie peripezie e mille ripensamenti politici ( Difficile dimenticare le parole di Dario Nardella, quando definiva il progetto “Inspiegabile, un grande spreco di denaro pubblico” )".

"Del resto – dice Cellai – aveva poco senso tenere in vita soltanto il camerone “vuoto” della Foster costato già oltre 500 milioni di euro". Ma per l’esponente FdI ci sono ancora sei domande senza risposta. Eccole. La prima: "Quanti treni AV fermeranno alla Foster e quanti continueranno a fermare a Santa Maria Novella? Perché nella relazione urbanistica che presenta il piano strutturale in fase di adozione si auspica ’che nella revisione progettuale la nuova stazione Belfiore non venga destinata ad accogliere la totalità dei treni AV, ma prioritariamente i treni non-stop che corrono tra Milano e Roma?’".

Secondo quesito: "Perché Regione e Comune sostengono la necessità di un people mover da 70 milioni per collegare la Foster a Santa Maria Novella a fronte di una capienza media giornaliera prevista alla Foster di circa 4.000 passeggeri quando esiste già una linea del tram costruita ad hoc?". Punto tre: "E’ vero che il people mover andrà ad occupare gli attuali binari 1-2 di Santa Maria Novella? Se il sottoattraversamento serve a liberare i binari di superficie non è un controsenso toglierli?".

E poi: "La fermata “Circondaria” e il collegamento con la Foster hanno un costo di 46 milioni. Come si giustifica questa cifra ? La Regione non poteva pensarci prima al pari e chiederne l’inserimento nel progetto che costa 1,6 miliardi invece di prenderli a prestito con i fondi Pnrr?. Poi: "Quanti treni in più, in quali tratte e con quale maggiore frequenza avremo per i treni regionali? Quinta domanda: "Il problema della puntualità dei treni per i pendolari che provengono dall’area sud di Rovezzano obbligati a fermarsi per dare la precedenza ai treni alta velocità viene migliorato?.

Ultimo quesito: "Perché la Foster dovrebbe ospitare anche i pullman extraurbani ? Non è un palese controsenso con le politiche “ambientaliste” del Pd?"