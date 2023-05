Tav, Confartigianato Firenze: “E' la priorità”

Firenze, 16 maggio 2023 - "Rendere Firenze più raggiungibile per le merci e per le persone è una priorità assoluta. Il ritardo infrastrutturale danneggia tutta la città e in particolar modo l'artigianato autentico, da sempre vocato all'export. Accogliamo, quindi, con favore la partenza dei lavori per il passante di Firenze”. Lo ha detto il presidente di Confartigianato Firenze Alessandro Sorani a proposito della Tav di Firenze e dei vantaggi che può comportare. “Ogni sforzo fatto per implementare le infrastrutture va nella giusta direzione – ha aggiunto -. La Tav, come l'aeroporto, è indispensabile".

Niccolò Gramigni