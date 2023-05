Tav, accesa la talpa Iris scaverà da luglio Tunnel e stazione pronti entro il 2028

di Ilaria Ulivelli

Una giornata storica, attesa da 27 anni. Celebrata dal vicepremier Salvini, con il sindaco e il governatore assieme ai vertici delle Ferrovie e all’impresa costruttrice. Ma arriva subito il controcanto del comitato No Tunnel Tav che ha marchi a "balle e tartine" l’inaugurazione di ieri. Il comitato dà vita a un piccolo presidio davanti ai cancelli del cantiere. "La testa della Monnalisa", talpa meccanica, "fa qualche giro a vuoto per illudere che si parte davvero", in una "falsa inaugurazione dello scavo delle gallerie".

Ma per rassicurare i cittadini Ferrovie ha battezzato anche il "cantiere parlante", con un punto informazioni alla stazione Foster-Belfiore già aperto. Previsto anche un fitto calendario di incontri pubblici.

Eureka. Dopo la rigenerazione è stata accesa la prima talpa – lunga 110 metri per 10 metri di diametro – incaricata di scavare a un ritmo di 10-12 metri al giorno, per circa sette chilometri, nel ventre di Firenze, a venti metri di profondità. Iris, si chiama così come il fiore simbolo di Firenze. E scalda i motori in vista dell’estate: i lavori di scavo veri e propri partiranno a luglio, da Campo di Marte, per realizzare il primo dei due tunnel dell’Alta velocità ferroviaria che affiorerà in superficie nei pressi del viale XI Agosto, tra le stazioni di Rifredi e Castello. Mentre ieri sono ripartiti quelli per la realizzazione della stazione Foster. "Lavori che sono andati avanti a stop and go e che ora non si fermeranno più", assicura Carlo Luzzatto, l’amministratore delegato dell’Impresa Pizzarotti & C. che si è aggiudicata nell’agosto scorso la gara d’appalto per oltre un miliardo di euro. Per un’opera che complessivamente avrà un costo di 2,7.

La prima fresa dovrebbe vedere la luce a un anno e mezzo dall’inizio dello scavo, a occhio e croce a gennaio del 2025.

Tra dieci mesi arriverà anche la seconda fresa, acquistata due mesi fa. Farà il percorso inverso, scaverà dal viale XI Agosto verso Campo Marte dove metterà fuori il muso a dicembre del ’25. Due gallerie parallele collegate tra loro attraverso un bypass di sicurezza ogni 500 metri. Per "ottimizzare le fasi di lavoro e contenere i tempi", le gallerie saranno realizzate con due frese all’opera anche se "scaveranno con modalità e tempistiche tali da non essere operative in contemporanea", spiega Fs.

Per celebrare la ripartenza sono arrivati tutti: don Vasco Giuliani benedice la talpa con una lunga preghiera collettiva, rivolta anche ai "lavoratori, quelli che rischiano di più".

Stavolta sono tutti concordi: "E’ la volta buona", dice il sindaco Dario Nardella. Cinque anni e l’opera sarà ultimata, assicura subito dopo il vicepremier e ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini: "Questa giornata dimostra che nulla è impossibile – dice il leader della Lega – Ascoltando i territori e i dubbi dei residenti, tutto si può fare. Anche se i cittadini patiranno qualche disagio. Non litighiamo, perché le infrastrutture legano il Paese".

Ed è proprio l’amministratore delegato del Gruppo Fs italiane Luigi Ferraris a parlare dell’importanza della realizzazioen di quest’opera anche per dare respiro al trasporto locale.

Il governatore toscano Eugenio Giani ha puntato deciso sul problema che già oggi quaranta treni veloci Roma-Milano, saltano la stazione di Firenze. Un rischio che la città non può correre, quello di essere bypassata. Con il nuovo nodo le fermate a Firenze faranno guadagnare 8 minuti, quelli risparmiati per le manovre di ingresso a Santa Maria Novella.

Oltre al tunnel, riprendono smalto anche i lavori alla stazione Foster-Belfiore realizzata a una profondità di 25 metri rispetto alla sede stradale. L’opera sarà interconnessa con la stazione di Santa Maria Novella e con l’area urbana grazie a diverse modalità di trasporto: Nei cantieri a regime lavoreranno 400 persone al giorno, con il cantiere della fresa che sarà operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette.