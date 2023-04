Tassista abusivo Litiga con cliente e si fa scoprire

Tassista abusivo, senza licenza, ma con il cellulare sempre acceso per rispondere alle chiamate, ha commesso l’errore di tirare troppo la corda. La lite con una ’cliente’ per 5 euro lo ha fatto scoprire. Un peruviano di 40 anni usava la sua Renault Clio come servizio taxi appunto per riportare a casa giovani connazionali che erano state a ballare. Ieri all’alba si è messo a questionare con una di queste ragazze una peruviana di 25 anni, da poco uscita dal ’Fuego’;una discussione in mezzo alla strada, in zona Osmannoro, così animata da richiamare l’attenzione di un automobilista di passaggio che ha chiamato il 112. Tutto ciò per 5 euro di differenza, un malinteso tra quanto richiesto inizialmente alla ragazza per riportarla a casa (15 euro) e quanto invece avrebbe preteso (20 euro) ’a fine corsa’. La polizia ha sequestrato l’auto al tassista abusivo, ai fini della confisca. Il 40enne rischia una multa superiore ai 7000 euro e la sospensione della patente. L’episodio riporta in primo piano un fenomeno – quello appunto dei taxi abusivi – di cui da tempo si è paventata l’esistenza. In questi casi il codice della strada prevede una la sospensione della patente da 4 a 12 mesi e una multa da 1.812 a 7.249 euro.

g.sp.