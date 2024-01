Tasse invariate e più investimenti . Ciappi: "Il sociale in cima alla lista"

È la spesa per il sociale a caratterizzare la politica del Comune , capitolo nel quale sono stati investiti oltre un milione di euro. Ma ci sono anche la sostenibilità e la cura dell’ambiente tra gli interessi dell’amministrazione. È il sindaco Roberto Ciappi a tracciare un quadro degli impegni della sua giunta.

Quali sono gli impegni che avete previsto nel bilancio approvato di recente?

"Ci sono il congelamento delle tariffe dei servizi a domanda individuale, gli investimenti nel sociale tra i più alti tra i Comuni di area fiorentina, la rigenerazione urbana di piazze e spazi pubblici, piccole e grandi manutenzioni, la sicurezza del territorio, la cultura dove museo, biblioteca e teatro Niccolini svolgono un ruolo cardine".

Imu e addizionale Irpef rimangono invariate?

"Sono rimaste invariate anche per quest’anno. Abbiamo sempre perseguito l’obiettivo di mantenere invariate tasse e tariffe, soprattutto quelle che incidono sulla gestione familiare". Perché investite sul sociale?

"Vogliamo supportare le famiglie nei settori disabilità, anziani e minori. Un investimento per rispondere ai bisogni legati alla sfera sociale".

In questo ambito sistemerete la struttura di Casalta di Sotto? "Abbiamo ottenuto 715mila euro dal Pnrr per trasformare la struttura donata al Comune da un’associazione in un punto di riferimento per tutto il territorio sul piano sociale. Vogliamo creare una comunità per alcune persone con diverse abilità proiettate nel dopo di noi. Un luogo dove vivere e sviluppare specifiche competenze professionali". Nel 2023 sono stati aperti anche cantieri

"Indubbiamente il più importante, 1 milione e 200mila euro, è la struttura che accoglie la caserma dei vigili del fuoco, la sede dei carabinieri forestali e il Coc della Protezione civile. Oltre al cantiere comunale, un’autofficina, una falegnameria, depositi per i materiali e una sala riunioni".

E ci sono anche la sistemazione di piazze e strade

"Abbiamo riqualificato le piazze Tellini di Mercatale e Peschi e IV Novembre alla Romola in tutto per 660mila euro con fondi del Pnrr. Ma ci sono state anche piccole manutenzioni e opere per contrastare il dissesto idrogeologico come il consolidamento del muro di retta di via Vico l’Abate e della frana lungo via Gentilino. Resta da risanare viale Pertini i cui lavori, 1 milione e 800mila euro con fondi Pnrr, partiranno a breve".

Andrea Settefonti