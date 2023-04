Tasse Firenze tra le città più colpite "Fino a luglio si lavora per lo Stato"

FIRENZE

di Monica Pieraccini

Gli imprenditori fiorentini lavoreranno per pagare le tasse fino al prossimo 16 luglio. A dirlo l’osservatorio Cna sul fisco, che individua in questa data il ‘free tax day’ 2023, dopo il quale potranno finalmente lavorare per produrre reddito per loro stessi e le loro famiglie. Una situazione leggermente migliorata rispetto al 2019, quando il giorno di liberazione dalle tasse era il 30 agosto, soprattutto grazie alla deduzione Imu del 100%, all’eliminazione dell’Irap e alla rimodulazione dell’Irpef. Nel capoluogo toscano la pressione fiscale si conferma però anche nel 2023 tra le più alte d’Italia. È del 54,3%, superiore al dato medio nazionale che si ferma al 52,7% e per questo Firenze si piazza al 22esimo posto tra i 114 comuni, comprensivi di tutti i capoluoghi di regione e provincia, considerati dall’osservatorio annuale Cna.

Così, nel 2023, le imprese fiorentine lavoreranno 198 giorni per pagare le tasse e i restanti 167 per i consumi familiari. Quante tasse avrà pagato l’azienda a erario ed enti locali alla data del 16 luglio? Oltre 27mila euro. La cifra è calcolata da Cna sulla base dell’impresa tipo fiorentina, che ha 350 metri quadrati di laboratorio artigiano e un negozio di 175 metri quadrati, conta quattro operai e un impiegato, ha ricavi da 431mila euro, costo del personale di 165mila, costo del venduto di 160mila euro, altri costi e ammortamenti pari a 56mila euro e reddito d’impresa di 50mila euro. Di questi 27mila euro da pagare al fisco, la fetta più importante, pari a 17.681 euro, è versata per l’Irpef e i contributi Inps che vanno allo Stato. Altri 9mila euro sono sborsati per Imu, Tari e addizionale comunale Irpef al Comune di Firenze, mentre 453 euro sono di addizionale regionale Irpef. Al netto dei pagamenti, rimarranno così a disposizione dell’impresa solo 22.864 euro. "Qualche passo in avanti verso un fisco più sostenibile per le imprese – commenta il presidente di Cna Firenze, Giacomo Cioni – è stato compiuto negli ultimi anni. Alcune delle proposte che abbiamo avanzato sulla tassazione delle piccole imprese sono infatti state attuate, ma il percorso virtuoso è solo alle prime mosse".

Come agire? "Occorre ridurre la pressione fiscale garantendo, al contempo, maggiore equità nel prelievo tra i diversi redditi da lavoro e invertire sensibilmente la tendenza di questi ultimi anni di trasferire sulle imprese gli oneri dei controlli", risponde Cioni, che sottolinea come "le differenze comunali nella tassazione dipendano attualmente dalla Tari e dalle rendite catastali, che non sono allineate ai valori commerciali". Per il presidente di Cna è ora di cogliere la "tripla opportunità" offerta dalla termovalorizzazione che consentirebbe di ridurre la Tari, abbassare il costo energetico delle varie utenze e tutelare l’ambiente con la diminuzione dei viaggi su gomma e del numero delle discariche abusive.

Altre linee di intervento sono, secondo Cioni, proseguire nel percorso di riduzione della tassazione sul reddito delle imprese e sul lavoro autonomo, eliminando la disparità di trattamento fiscale con i lavoratori dipendenti, introdurre un regime premiale nella tassazione dei redditi all’insegna del "Chi è più efficiente, meno paga", completare l’eliminazione dell’Irap, procedere con la riforma del catasto.