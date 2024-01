Tasse e futuro del territorio : "L’addizionale Irpef diminuisce"

Per il secondo anno consecutivo diminuisce l’addizionale irpef per i cittadini residenti sul territorio comunale di Rufina. Nel 2024, inoltre, la stessa addizionale sarà completamente cancellata per coloro il cui reddito risulti inferiore a 15mila euro. Si tratta peraltro - da una sommaria verifica - dell’unico comune in Toscana ad adottare una decisione del genere. In una fase nella quale tutto tende all’aumento - comprese le conseguenti difficoltà per le famiglie - la scelta di Rufina è dunque quella d’intervenire nel tentativo di dare una mano concreta. Complessivamente si tratta - nei due anni, 2023 e 2024 - di alcune frazioni di punto percentuale, che vanno ad incidere in misura proporzionale in relazione a fasce di reddito e scaglioni di tassazione. Da poche decine di euro, in sostanza, a cifre un po’ più consistenti. Che, comunque, rappresentano in ogni modo una scelta da parte dell’Amministrazione comunale rufinese. "Nelle nostre intenzioni - dice il sindaco di Rufina, Vito Maida - vogliamo provare a dare un segnale reale, che si traduce in un piccolo risparmio per per le famiglie. Certo - dice ancora il primo cittadino - sono consapevole del fatto che non si tratti di cifre ijn grado di cambiare la vita delle persone. Ma, allo stesso tempo, credo sia giusto sottolineare la scelta fatta". Che, per il comune, presumibilmente si riassumerà in un minore gettito valutabile intorno ai centomila euro. "La difficoltà con la quale molte famiglie devono fare i conti in questa fase non è certo un elemento di fronte al quale un’istituzione locale può fare finta di niente. E’ altrettanto evidente che un comune non ha troppi strumenti per agire direttamente in modo importante sulle tasche dei propri cittadini. Quello che è possibile fare è invece una scelta politica. Magari soltanto un segnale. Che, però, possa dare un’indicazione di vicinanza alle famiglie, mostrando di avere la consapevolezza delle difficoltà presenti per molti in questa fase storica".

Leonardo Bartoletti